Найдите приближённо значения выражений a:b; a*b, беря числа a и b с точностью до второй значащей цифры : а) a= 3,2;b= 0, (2). Решение пожалуйста.

Математика

Найдите приближённо значения выражений a:b; a*b, беря числа a и b с точностью до второй значащей цифры : а) a= 3,2;b= 0, (2). Решение пожалуйста.

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