Найдите приближённо значения выражений a:b; a*b, беря числа a и b с точностью до второй значащей цифры : а) a= 3,2;b= 0, (2). Решение пожалуйста.

Математика
Найдите приближённо значения выражений a:b; a*b, беря числа a и b с точностью до второй значащей цифры : а) a= 3,2;b= 0, (2). Решение пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем по 2 значущих цифры a=3,2 b=0,22 a:b=3,2:0,22=14.(54)≈15 a*b=3,2*0,22=0,704
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