У моей мамы есть 10 сосисок и 2 кг теста из этого она делает 20 блинлв . сколько блмнов она сделает мз из 100 сосисок и 20 кг теста?

Математика

У моей мамы есть 10 сосисок и 2 кг теста из этого она делает 20 блинлв . сколько блмнов она сделает мз из 100 сосисок и 20 кг теста?

Автор: Гость