У моей мамы есть 10 сосисок и 2 кг теста из этого она делает 20 блинлв . сколько блмнов она сделает мз из 100 сосисок и 20 кг теста?

Математика
У моей мамы есть 10 сосисок и 2 кг теста из этого она делает 20 блинлв . сколько блмнов она сделает мз из 100 сосисок и 20 кг теста?
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Гость:
200 блинов Сделает мама
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