Синтаксический разбор предложения 'Я простоял несколько минут' нужна только схем?? [ ] и повеств и тд

Русский язык
Синтаксический разбор предложения 'Я простоял несколько минут' нужна только схем?? [ ] и повеств и тд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[- =] повеств,невосклиц,простое,двусоставное,распрастран ,неосложн)
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