Синтаксический разбор предложения 'Я простоял несколько минут' нужна только схем?? [ ] и повеств и тд
Русский язык
Синтаксический разбор предложения 'Я простоял несколько минут' нужна только схем?? [ ] и повеств и тд
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Гость:
[- =] повеств,невосклиц,простое,двусоставное,распрастран ,неосложн)
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