Помогите составить 2 предлож. с неопред-ми(кому-то,сколько-либо),отрицательными(ни??то,ни с кем),притяжательными(мой,твой),указательными(тот,этот),определительными(весь,сам) мест-ями. ПРОШУ!11(9(
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Помогите составить 2 предлож. с неопред-ми(кому-то,сколько-либо),отрицательными(ни??то,ни с кем),притяжательными(мой,твой),указательными(тот,этот),определительными(весь,сам) мест-ями. ПРОШУ!11(9(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ни с кем не дружу. Твой дом далеко от школы? Я кому-то очень нравлюсь. Мой отец военный. Ребята весь день искали своего друга. Никто не пришёл на урок. Давайте купим этот самолёт. Мы видели сколько-либо машин. Малыш сам начал кушать. Я уже не тот, что был.
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