Вычислите.Выразите результат. а) в дециметрах и сантиметрах,в метрах и сантиметр??х(123000 мм-2250 см):30 б)в литрах: (450 л +40 ³х30)-15000 см³ в) в сутках 48 ч х12-1440 мин:х2

Математика

Вычислите.Выразите результат. а) в дециметрах и сантиметрах,в метрах и сантиметр??х(123000 мм-2250 см):30 б)в литрах: (450 л +40 ³х30)-15000 см³ в) в сутках 48 ч х12-1440 мин:х2

Автор: Гость