Вычислите.Выразите результат. а) в дециметрах и сантиметрах,в метрах и сантиметр??х(123000 мм-2250 см):30 б)в литрах: (450 л +40 ³х30)-15000 см³ в) в сутках 48 ч х12-1440 мин:х2
Математика
Вычислите.Выразите результат. а) в дециметрах и сантиметрах,в метрах и сантиметр??х(123000 мм-2250 см):30 б)в литрах: (450 л +40 ³х30)-15000 см³ в) в сутках 48 ч х12-1440 мин:х2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(123.000мм-2.250см):30 123.000мм=12.300 см 1)12.300 см-2.250см=10.050см 2)10.050см:30=335см 335см=3м30дм5см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В классе 20 учеников. Они сели за парты по двое так, что ровно треть мальчиков сидят с девочками , и ровно половина девочек сидят с мальчиками. Ско...
Английский язык
Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. Сравнит?? употребление этих времен, которые с...
Математика
Другие предметы