Вес(?)ники морозов вставить нужную мукву
Русский язык
Вес(?)ники морозов вставить нужную мукву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т от слова вести или вестать
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