4 задание ,а кто умный тот и 5 может решить
Математика
4 задание ,а кто умный тот и 5 может решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легче всего решать уравнением.2х-15=337 2х=322 х=161-это мы нагли сколько уток следовательно гусей 161-15=146
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