40 баллов, пожалуйста

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  a) Область определения ф-ии:  б) Множество допустимых значений ф-ии:  в) С осью Ox график не пересекается, пересечение с Oy в точке (0,2) г) разрыв происходит в точке x=-2 д) Вертикальная асимптота x=-2, наклонная асимптота y=x е) Максимум при x=-4 (y=-6), минимум при x=0 (y=2) ж) Монотонно убывает при , возрастает при  2) Задание идентично первому, график получается гиперболический с точкой разрыва x=3. Делается по такому же плану (стандартному). На него у меня, к сожалению, времени уже нет.
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