40 баллов, пожалуйста

Гость: Гость:

1) a) Область определения ф-ии: б) Множество допустимых значений ф-ии: в) С осью Ox график не пересекается, пересечение с Oy в точке (0,2) г) разрыв происходит в точке x=-2 д) Вертикальная асимптота x=-2, наклонная асимптота y=x е) Максимум при x=-4 (y=-6), минимум при x=0 (y=2) ж) Монотонно убывает при , возрастает при 2) Задание идентично первому, график получается гиперболический с точкой разрыва x=3. Делается по такому же плану (стандартному). На него у меня, к сожалению, времени уже нет.