40 іграшкових слоників упакували в 5 ящиків, порівну в кожній.Скільки потрібно ящиків щоб упакувати таку саму кількістьі іграшкових коників якщо в кожний ящик коників упаковувати на 2 більше ніж слоників?
Математика
40 іграшкових слоників упакували в 5 ящиків, порівну в кожній.Скільки потрібно ящиків щоб упакувати таку саму кількістьі іграшкових коників якщо в кожний ящик коників упаковувати на 2 більше ніж слоників?
Ответ(ы):
Гость:
40/5=8 в ящике 8+2=10к в 1 ящике 40/10=4 ящика потребуется
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