40 іграшкових слоників упакували в 5 ящиків, порівну в кожній.Скільки потрібно ящиків щоб упакувати таку саму кількістьі іграшкових коників якщо в кожний ящик коників упаковувати на 2 більше ніж слоників?

Математика

40 іграшкових слоників упакували в 5 ящиків, порівну в кожній.Скільки потрібно ящиків щоб упакувати таку саму кількістьі іграшкових коників якщо в кожний ящик коників упаковувати на 2 більше ніж слоників?

Автор: Гость