41. Главный герой повести о царе Аггее был наказан за то, что ...
История
41. Главный герой повести о царе Аггее был наказан за то, что ...
Ответ(ы):
Гость:
не поверил Священному писанию
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