Подумайте чем различались архитектура и скульптура Греции и Древнего Востока

История
Подумайте чем различались архитектура и скульптура Греции и Древнего Востока
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Автор: Гость
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Гость:
Они различались домами и статуями
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