Определите равны ли дроби результат запишите с помощью знаков и 20\35 и 16 \28 56\84 и 82 \108 18 \22 и 27 \33 49 \63 и 34 \85 Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Определите равны ли дроби результат запишите с помощью знаков и 20\35 и 16 \28 56\84 и 82 \108 18 \22 и 27 \33 49 \63 и 34 \85 Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20/35 =16/28 56/84 не = 82/108  18/22=27/33  49/63 не = 34/85 
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