Определите равны ли дроби результат запишите с помощью знаков и 20\35 и 16 \28 56\84 и 82 \108 18 \22 и 27 \33 49 \63 и 34 \85 Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Определите равны ли дроби результат запишите с помощью знаков и 20\35 и 16 \28 56\84 и 82 \108 18 \22 и 27 \33 49 \63 и 34 \85 Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость