431.Подберите и напишите однокоренные слова (разные части речи): 1)с корнем див; 2)с корнем чист; 3)с корнем бел. Какие части слова служат для образования новых слов?
Русский язык
431.Подберите и напишите однокоренные слова (разные части речи): 1)с корнем див; 2)с корнем чист; 3)с корнем бел. Какие части слова служат для образования новых слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ДИВо, ДИВный, уДИВлять 2)ЧИСТота, ЧИСТый, ЧИСТить 3) БЕЛизна,БЕЛый, БЕЛить приставка,суффиксы, окончания
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