Составь выражение и найди их значения 10+70 70+10 80-10

Математика
Составь выражение и найди их значения 10+70 70+10 80-10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(70+10)-(10+70)+(80-10)= 70
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