Запешите 15 словарных слов с нн или н
Русский язык
Запешите 15 словарных слов с нн или н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нежданный, негаданный, невиданный, неслыханный,желанный, медленный, отчаянный, смышленый, посаженый (отец), приданое, названый (брат), багряный, юный, свиной, нечаянный
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