1.Мы живем в доме,... несколько лет назад.(построившем,построенный,построивший,пост??оенном).2.На выставке я увидела художника,...этот портрет(нарисовавший,нарисованного,нарисовавшего,нарисованный).

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1.Мы живем в доме,... несколько лет назад.(построившем,построенный,построивший,пост??оенном).2.На выставке я увидела художника,...этот портрет(нарисовавший,нарисованного,нарисовавшего,нарисованный).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы живем в доме, построенном несколько лет назад. На выставке я увидела художника, нарисовавшего этот портрет.
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