Два самалёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4 ч, другой - 6 ч. Первый самалёт пролетел на 1400 км пути мньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самалёт?

Математика

Два самалёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4 ч, другой - 6 ч. Первый самалёт пролетел на 1400 км пути мньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самалёт?

Автор: Гость