Два самалёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4 ч, другой - 6 ч. Первый самалёт пролетел на 1400 км пути мньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самалёт?
Математика
Два самалёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4 ч, другой - 6 ч. Первый самалёт пролетел на 1400 км пути мньше второго самолёта. Сколько километров пути пролетел каждый самалёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-4=2 часа 1-й самолет был в воздухе больше 2-го 1400:2=700 км пролетал самолет в 1 час 6*700=4200 км пролетел 1-й самолет 4*700=2800 км пролетел 2-й самолет
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