Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с химией. Все задания на прикрепленном листе.
Химия
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с химией. Все задания на прикрепленном листе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. б 2. а 3. б 4. а,в 5. а 6. в 7. б
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