В рассказе А.С.Пушкина "Скупой рыцарь" вопрос. Почему для раскрытия образа Барона автор выбрал. монолог?
Литература
В рассказе А.С.Пушкина "Скупой рыцарь" вопрос. Почему для раскрытия образа Барона автор выбрал. монолог?
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Так долго быть потому что
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