Дам 10 баллов. На листе было записано числовое равенство. Прилетели птички и склевали все знаки действий и скобки. Используя известные тебе арифметические действия и скобки, соста вь верное равенство. 5 5 5 5 = 4

Математика

Дам 10 баллов. На листе было записано числовое равенство. Прилетели птички и склевали все знаки действий и скобки. Используя известные тебе арифметические действия и скобки, соста вь верное равенство. 5 5 5 5 = 4

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