Укажите наибольшее и наименьшее значения ряда данных: 1) 12 тг; 148 тг; 326 тг; 700 тг 2) 78 т; 326 кг; 760 кг 3) 160 мин; 1 ч 60 мин; 2 ч; 200 мин 4) 17,3; 0,73; 173,1; 17,31
Математика
Укажите наибольшее и наименьшее значения ряда данных: 1) 12 тг; 148 тг; 326 тг; 700 тг 2) 78 т; 326 кг; 760 кг 3) 160 мин; 1 ч 60 мин; 2 ч; 200 мин 4) 17,3; 0,73; 173,1; 17,31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)наименьшее-12 тг,наибольшее -700 тг 2) наименьшее-326кг,наибольшее-78т(78000кг) 3)наименьшее -1ч60мин(120минут) и 2 ч(120 минут), наибольшее-200минут 4)наименьшее -0,73,наибольшее -173,1
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