Запишите выражение и найдите его значение из произведения чисел 1628 и 5 вычесть частное чисел 2744 и 7

Математика

Запишите выражение и найдите его значение из произведения чисел 1628 и 5 вычесть частное чисел 2744 и 7

Автор: Гость