Запишите выражение и найдите его значение из произведения чисел 1628 и 5 вычесть частное чисел 2744 и 7
Математика
Запишите выражение и найдите его значение из произведения чисел 1628 и 5 вычесть частное чисел 2744 и 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1628*5)-(2744:7)=8140-392=7748. Ответ: 7748.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Дам 10 баллов. На листе было записано числовое равенство. Прилетели птички и склевали все знаки действий и скобки. Используя известные тебе арифм...
Литература
В рассказе А.С.Пушкина "Скупой рыцарь" вопрос. Почему для раскрытия образа Барона автор выбрал. монолог?