Напишите синквей про уральский экономический район
География
Напишите синквей про уральский экономический район
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятистрочная форма своебразного стиха) Урал Высокоразвитый,металлургический Производит,добывает,выращивает Он очень важный экономический район для России Важнейший регион
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Два самалёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4 ч, другой - 6 ч. Первый самалёт пролетел на 1400 км пути мньше второго сам...