Напишите синквей про уральский экономический район

География
Напишите синквей про уральский экономический район
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Пятистрочная форма своебразного стиха) Урал Высокоразвитый,металлургический Производит,добывает,выращивает Он очень важный экономический район для России Важнейший регион
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