Растения, которые приспособились к росту через мерного количества влаги?
Биология
Растения, которые приспособились к росту через мерного количества влаги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГИГРОФИТЫ. Это растения избыточно увлажненных местообитаний с высокой влажностью воздуха и почвы.
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