Какие растения обитают в степи?

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Степь - это почти бескрайние просторы, на которых растут высокие и не очень травы и очень редко можно встретить заросли кустарника или одинокую группку деревьев. Степи есть на всех континентах и потому растения степи могут сильно отличаться, но давайте остановимся на растениях, растущих в наших степях. Прежде всего самым обычным степным растением можно назвать Ковыль. Красивое степное растение - астрагал, родственники которого с длинными тонкими корнями. Степная трава резак, который цветет мелкими белыми цветами, но примечателен не этим, а тем, что ближе к осени корни его пересыхают и отрываются и небольшой шар сухого резака ветер начинает гонять по степи, рассевая семена.Нельзя не упомянуть про такое полезное лекарственное растение, как шалфей. Ну и конечно обязательный цветок степей, тюльпан, который заставляет расцветать огромные поля самым разным цветом.