Король послал в разные страны 215 слуг. В Индию считать слонов отправились 35 челове??. В Китай считать шелковичных червей отправилась третья часть остальных слуг. Сколько слуг король отправил в Китай?

Математика

Король послал в разные страны 215 слуг. В Индию считать слонов отправились 35 челове??. В Китай считать шелковичных червей отправилась третья часть остальных слуг. Сколько слуг король отправил в Китай?

Автор: Гость