Король послал в разные страны 215 слуг. В Индию считать слонов отправились 35 челове??. В Китай считать шелковичных червей отправилась третья часть остальных слуг. Сколько слуг король отправил в Китай?

Математика
Король послал в разные страны 215 слуг. В Индию считать слонов отправились 35 челове??. В Китай считать шелковичных червей отправилась третья часть остальных слуг. Сколько слуг король отправил в Китай?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 215-35=180(слуг)- осталось 2. 180*1/3=180/3=60(слуг)- король отправил в Китай
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