В каком слове все согласные звуки глухие фыркнул лизнул теленок щипать
Русский язык
В каком слове все согласные звуки глухие фыркнул лизнул теленок щипать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что это теле6нок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Король послал в разные страны 215 слуг. В Индию считать слонов отправились 35 челове??. В Китай считать шелковичных червей отправилась третья часть...
Английский язык
Write the verbs in the right column .listen and check. Visit Clean Love Talk Look Want Shout Wash Walk Try Play Paint ...
Русский язык