В каком слове все согласные звуки глухие фыркнул лизнул теленок щипать

Русский язык
В каком слове все согласные звуки глухие фыркнул лизнул теленок щипать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что  это теле6нок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь выражение и найди их значения 10+70 70+10 80-10
Ответить
Математика
Король послал в разные страны 215 слуг. В Индию считать слонов отправились 35 челове??. В Китай считать шелковичных червей отправилась третья часть...
Ответить
Английский язык
Write the verbs in the right column .listen and check. Visit Clean Love Talk Look Want Shout Wash Walk Try Play Paint ...
Ответить
Русский язык
Запешите 15 словарных слов с нн или н
Ответить
История
Помогите пожалуйста Заранее спасибо большое.
Ответить