432,помогите про воду или животных,пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Природа является одним из важных компонентов нашей земли. Если б не было природы на земле не осталось не единой капли нормального кислорода. Природа так же играет важную в сельской-хозяйственной деятельности, например: если б не было природных условий, т.е. воды, влажности и т.д. мы бы сейчас страдали от голода.Надеюсь я смог вам донести важность природы.