432,помогите про воду или животных,пожалуйста!!!

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432,помогите про воду или животных,пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Природа является одним из важных компонентов нашей земли. Если б не было природы на земле не осталось не единой капли нормального кислорода. Природа так же играет важную в сельской-хозяйственной деятельности, например:  если б не было природных условий, т.е. воды, влажности и т.д. мы бы сейчас страдали от голода.Надеюсь я смог вам донести важность природы.
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