Допоможіть скласти 6 речень про футбол. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!

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Допоможіть скласти 6 речень про футбол. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мій батько  полюблає футбол . Він дивится його кожен день . А ще коли мій брат доробляє уроки він теж дивится телевізор разом з татом . Ми з  мамою не полюбляемо футбол , потому дивимося різні сериали й программи .  А коли немає футболу ми їдем на природу . Ї там граємо  в різні ігри наприклад футбол , баскетбол , та волейбол для нашої сімї це цікаво ! 
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