Допоможіть скласти 6 речень про футбол. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!
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Допоможіть скласти 6 речень про футбол. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Мій батько полюблає футбол . Він дивится його кожен день . А ще коли мій брат доробляє уроки він теж дивится телевізор разом з татом . Ми з мамою не полюбляемо футбол , потому дивимося різні сериали й программи . А коли немає футболу ми їдем на природу . Ї там граємо в різні ігри наприклад футбол , баскетбол , та волейбол для нашої сімї це цікаво !
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