Какие из стран Северной Европы не входят в Европейский союз?
История
Какие из стран Северной Европы не входят в Европейский союз?
Ответ(ы):
Гость:
Норвегия и Исландия не являются членами Евросоюза. Гренландия, хотя и формально является частью территории Дании, тем не менее, в 1985 году вышла из состава Евросоюза ( Дания - осталась).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите слово с непроизносимой согласной т 1) радос(?)ный 2) опас(?)ный 3) небес(?)ный 4) ужас(?)ный
Английский язык
Химия
Почему Fe2O3 реагирует с H2, если водород менее активен по сравнению с железом? А выте??нить металл можно только если он более активный