Какие из стран Северной Европы не входят в Европейский союз?

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Какие из стран Северной Европы не входят в Европейский союз?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Норвегия и Исландия не являются членами Евросоюза. Гренландия, хотя и формально является частью территории Дании, тем не менее, в 1985 году вышла из состава Евросоюза ( Дания - осталась).
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