Почему Fe2O3 реагирует с H2, если водород менее активен по сравнению с железом? А выте??нить металл можно только если он более активный
Химия
Почему Fe2O3 реагирует с H2, если водород менее активен по сравнению с железом? А выте??нить металл можно только если он более активный
Ответ(ы):
Гость:
Вы рассуждаете совсем не в ту степь. Вы пишете: "вытеснить металл можно только если он более активный", он - это кто? водород? водород всегда одинаковой активности. он - это МЕТАЛЛ! Водород - это не то... Поэтому Ваши слова противоречивы. А теперь посмотрите еще раз: оксид железа III + водород? Это типичная реакций амфотерного оксида. При действии на них водородом, они переходят в металлы. Реакция идет при нагревании. Поэтому Ваше объяснение здесь неуместно.
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