100 см2=.... Дм2 415м2=....дм2 980 см2=.... Мм2 465 см2=.... Дм2.... См2 9800000мм2=.... См2 9023 см2.... Дм2.... См2
Математика
100 см2=.... Дм2 415м2=....дм2 980 см2=.... Мм2 465 см2=.... Дм2.... См2 9800000мм2=.... См2 9023 см2.... Дм2.... См2
Ответ(ы):
Гость:
)100 см2=10 дм2 415 м2=4150 дм2 980 см2=9800 мм2 9800000 мм2=980000 см2 9203 см2=920 дм2 и 3 см2
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