Напишите пожалуйста по пять примеров к каждому типу борьбы за существ. 1. Внутрив??довая 2. Межвидовая 3. Борьба с неблагоприятными условиями среды.

Биология
Напишите пожалуйста по пять примеров к каждому типу борьбы за существ. 1. Внутрив??довая 2. Межвидовая 3. Борьба с неблагоприятными условиями среды.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Межвидовая борьбы за существование это борьбы между двумя видами одной особи к примеру две стаи восков борьба внутривидовая это когда несколько видов особей дерутся между собой ради выживания одной особи
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