Напишите пожалуйста по пять примеров к каждому типу борьбы за существ. 1. Внутрив??довая 2. Межвидовая 3. Борьба с неблагоприятными условиями среды.
Биология
Напишите пожалуйста по пять примеров к каждому типу борьбы за существ. 1. Внутрив??довая 2. Межвидовая 3. Борьба с неблагоприятными условиями среды.
Ответ(ы):
Гость:
Межвидовая борьбы за существование это борьбы между двумя видами одной особи к примеру две стаи восков борьба внутривидовая это когда несколько видов особей дерутся между собой ради выживания одной особи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
ПОМОГИТЕ ВСТАВИТЬ НЕ/НИ (ТУТ С КАКИМ-ТО ПОДВОХОМ) Н.. эффектная внешность и н.. поставленный голос делает актёра актёром.
Математика
По лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ежика. Скорост?? одного 67 м/мин, а скорость другого на 6 м/мин больше. Через как...
История