ПОМОГИТЕ ВСТАВИТЬ НЕ/НИ (ТУТ С КАКИМ-ТО ПОДВОХОМ) Н.. эффектная внешность и н.. поставленный голос делает актёра актёром.
Русский язык
ПОМОГИТЕ ВСТАВИТЬ НЕ/НИ (ТУТ С КАКИМ-ТО ПОДВОХОМ) Н.. эффектная внешность и н.. поставленный голос делает актёра актёром.
Ответ(ы):
Гость:
Не ...................... и не.................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ежика. Скорост?? одного 67 м/мин, а скорость другого на 6 м/мин больше. Через как...
История