Помогите решить пожалуйста 1 номер и 2
Математика
Помогите решить пожалуйста 1 номер и 2
Ответ(ы):
Гость:
Не чем не могу помочь- не знаю этот язык на котором написаны задания.
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