Сокращёная форма we are not doctors. she is not angry. they have not got a cake

Английский язык
Сокращёная форма we are not doctors. she is not angry. they have not got a cake
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Автор: Гость
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