Рифы отделяют корабль от островов на одном из которых пираты зарыли клад. безопас??ый путь к этому месту лежит через проходы в рифах на которых произведения имеют значения данные в записке ...2 ...6 2... 4... ...4 6*9 1*9 6*2...

Математика

Рифы отделяют корабль от островов на одном из которых пираты зарыли клад. безопас??ый путь к этому месту лежит через проходы в рифах на которых произведения имеют значения данные в записке ...2 ...6 2... 4... ...4 6*9 1*9 6*2 7*4 6*6 8*6 4*5 8*4 8*3 4*8 7*9 9*9 8*7 3*9 7*7

Автор: Гость