Отрезок BH - медиана равнобедренного треугольника ABC, AB=BC=5, BH=4 СМ .Площадь равнобедр??нного треугольника МКР равна 108 см2, а длина его основания - 18 см. Подобны ли треугольники ABC и MKP?Ответ обоснуйте
Геометрия
Отрезок BH - медиана равнобедренного треугольника ABC, AB=BC=5, BH=4 СМ .Площадь равнобедр??нного треугольника МКР равна 108 см2, а длина его основания - 18 см. Подобны ли треугольники ABC и MKP?Ответ обоснуйте
Ответ(ы):
Гость:
Треугольники подобны так как соответствующие элементы пропорциональны См. рисунок в приложении
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