Отрезок BH - медиана равнобедренного треугольника ABC, AB=BC=5, BH=4 СМ .Площадь равнобедр??нного треугольника МКР равна 108 см2, а длина его основания - 18 см. Подобны ли треугольники ABC и MKP?Ответ обоснуйте

Геометрия

Отрезок BH - медиана равнобедренного треугольника ABC, AB=BC=5, BH=4 СМ .Площадь равнобедр??нного треугольника МКР равна 108 см2, а длина его основания - 18 см. Подобны ли треугольники ABC и MKP?Ответ обоснуйте

Автор: Гость