Здравствуйте ! помогите пожалуйста сделать мне номер 5 и условие тоже написать.

Математика
Здравствуйте ! помогите пожалуйста сделать мне номер 5 и условие тоже написать.
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Гость:
условие сам 20 × 3 =60всё

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