Здравствуйте ! помогите пожалуйста сделать мне номер 5 и условие тоже написать.
Математика
Здравствуйте ! помогите пожалуйста сделать мне номер 5 и условие тоже написать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
условие сам 20 × 3 =60всё
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