Укажите слово с непроизносимой согласной т 1) радос(?)ный 2) опас(?)ный 3) небес(?)ный 4) ужас(?)ный
Русский язык
Укажите слово с непроизносимой согласной т 1) радос(?)ный 2) опас(?)ный 3) небес(?)ный 4) ужас(?)ный
Ответ(ы):
Гость:
.....1.). радостный ....
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