Помогите пожалуйста напишите продолжение текстаПРОШШШШШУ Однажды, собирая грибы, я набрел на старую порубку, заросшую травами. Приглядевшись к черному пню, я обнаружил веселую семейку тонконогих опят. Я осторожно их срезал, не...
Русский язык
Помогите пожалуйста напишите продолжение текстаПРОШШШШШУ Однажды, собирая грибы, я набрел на старую порубку, заросшую травами. Приглядевшись к черному пню, я обнаружил веселую семейку тонконогих опят. Я осторожно их срезал, не разъединяя, и положил в кузовок.(.......)
Ответ(ы):
Гость:
И я нашёл избушку стараю, и возле её растут грибы подумал я и не собрал.И пошёл обратно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите слово с непроизносимой согласной т 1) радос(?)ный 2) опас(?)ный 3) небес(?)ный 4) ужас(?)ный
Английский язык