Помогите пожалуйста напишите продолжение текстаПРОШШШШШУ Однажды, собирая грибы, я набрел на старую порубку, заросшую травами. Приглядевшись к черному пню, я обнаружил веселую семейку тонконогих опят. Я осторожно их срезал, не...

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Помогите пожалуйста напишите продолжение текстаПРОШШШШШУ Однажды, собирая грибы, я набрел на старую порубку, заросшую травами. Приглядевшись к черному пню, я обнаружил веселую семейку тонконогих опят. Я осторожно их срезал, не разъединяя, и положил в кузовок.(.......)

Автор: Гость