46+2×(13-6) составь действий и вычисли

Математика
46+2×(13-6) составь действий и вычисли
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-6=7 7x2=14 46+14=60
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