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48×x+568=1000 решить уравнени
Математика
48×x+568=1000 решить уравнени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48×Х+568=1000 48Х+568=1000 48Х=1000-568 48Х=432 Х=432÷48 Х=9
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