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Cr2O5+Cu Уравнение реакции
Химия
Cr2O5+Cu Уравнение реакции
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr2O5+5Cu → 5CuO + 2Cr
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