Помогите с Английскими, пожалуйста

Английский язык
Помогите с Английскими, пожалуйста
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1 а 2 в 3 в 4 а 5 д 6 в 7 в
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