Что такое мировое сообщество ,воспитание ?
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Что такое мировое сообщество ,воспитание ?
Ответ(ы) на вопрос:
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Воспитание - это составная часть процесса социализации, педагогически регулируемая и целенаправленная на формирование социальной зрелости и развития личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, учебе и социально-полезной деятельности. Мирово́е соо́бщество — политический термин, часто употребляемый в работах по политологии, выступлениях государственных деятелей и в СМИ для обозначения взаимосвязанной системы государств мира.
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