Я знаю этот вопрос странный но как отметить в этом приложении лучший ответ?
Литература
Я знаю этот вопрос странный но как отметить в этом приложении лучший ответ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда кто то тебе отправит ответ тогда сверху будет написано " отметить как лучший ответ. " . у вот так написано бывает
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