49 баллов,срочноооооо помогите пожалуйста, очень срочноооооо, желательно сделайте на листочек с таблицой вместе,пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

1)поезд в смоленск прибывает в 14 часов дня. 9+5=14 2)владимир. поезд в пути 3 часа. 17-14=3 отбывает днем в 14 часов и прибывает вечером. 3)в Архангельск прибывает в 23 часа ночи. 2+21=23 4) вологда отправляется в 7 часов утра 5) 21-4=17 часов. вечера отправляется 6) 20-0=20 часов. в пути