Найдите числовое значение многочлена 4x^2−12xy+9y^2 при x=1,25, y=−2,5
Алгебра
Найдите числовое значение многочлена 4x^2−12xy+9y^2 при x=1,25, y=−2,5
Ответ(ы):
Гость:
4x^2−12xy+9y^2= (2х-3у)^2. подставим значения х и у. (2·1,25-3·(-2,5))^2=(2,5+7,5)^2=10^2=100
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