Какой город находится по координатам 40 с.ш. 74 з.д. и 34 с.ш. 118 з.д.
География
Какой город находится по координатам 40 с.ш. 74 з.д. и 34 с.ш. 118 з.д.
Ответ(ы):
Гость:
г. Гедера в Израиле и тоже в Израиле около г. Сдерота.
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